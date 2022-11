Diplomazia: Pisano, l'arma dei dati per migliorare la comunicazione tra Paesi e affrontare le sfide comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se come diceva Clive Humby, matematico e imprenditore britannico, i dati sono il petrolio del nostro secolo, non sorprende che l'idea di estrarre informazioni preziose dai dati inizi ad appassionare anche i governi. Usati per dare più forza alla comunicazione istituzionale, per rendere efficienti i propri servizi e monitorare l'attuazione delle politiche, oggi sono utili anche per prendere decisioni migliori, accostandoli ad attività anche qualitative. Una di queste è la diplomazia". Lo scrive l'ex ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione nel governo Conte II, Paola Pisano, sul "Corriere della Sera". "Negoziati, servizi consolari, risposta umanitaria e perfino decisioni di politica estera possono beneficiare di tendenze e correlazioni la cui evidenza emerge dai dati. I dati migliorano la comunicazione tra Paesi, monitorano emergenze, possono essere scambiati tra Paesi per affrontare sfide comuni e diventare un asset di redistribuzione del potere nelle relazioni geopolitiche", spiega. "Per vincere la sfida di una diplomazia moderna nell'era dell'informazione digitale servono continuità e strategia. L'impegno - sottolinea Pisano - è da indirizzare verso la creazione di infrastrutture tegologiche sicure e facili da usare, per raccolta, analisi, condivisione e visualizzazione dei dati. I diplomatici devono poter avere accesso a dati accurati e usufruirne dove sono e quando ne hanno bisogno. Assunzioni di data analyst, formazione del personale della nostra diplomazia e soprattutto un forte sostegno da parte del nuovo ministro Antonio Tajani sono elementi fondamentali per realizzare questo cambio culturale. Il cammino è ancora lungo, i risultati non saranno immediati, ma trasformare i 2,5 quintilioni di byte che ogni giorno produciamo in intuizioni, informazioni e vantaggio competitivo è un'occasione per garantire anche in futuro all'Italia la posizione di rilievo che merita in Europa e sulla scena mondiale. E non va sprecata", conclude l'ex ministro. (Rin)