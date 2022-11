Violenza donne: Floridia (M5s), fondamentale ruolo scuola, puntare su educazione sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel contrasto alla violenza di genere le leggi sono fondamentali, ma se la violenza va repressa nei tribunali va anzitutto prevenuta nella società. Il ruolo della scuola in questo è fondamentale. Abbiamo un ministro che straparla di umiliazione degli studenti e di togliere il reddito di cittadinanza a chi non ha potuto studiare, quando invece dovremmo occuparci di cose serie, per esempio puntare decisamente sull'educazione sessuale e digitale dei nostri ragazzi. La sessualità femminile è ancora tabù fra i giovani. Sono retaggi che vengono da noi adulti e che vanno superati, per poter vivere una sessualità libera e consapevole". Lo scrive su Facebook la capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Barbara Floridia. (Rin)