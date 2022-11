Violenza donne: Foti (Fd'I), femminicidio piaga, da governo risposta forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il femminicidio è una piaga a cui questo governo e questa maggioranza daranno una risposta forte. Bene la commissione bicamerale d'inchiesta. Ma ora si deve lavorare sul piano legislativo in tre direzioni: certezza della pena, protezione per le vittime e prevenzione. E' un impegno che, come Fratelli d'Italia, rispetteremo. E' un obbligo morale per le tante donne uccise". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Com)