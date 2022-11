Violenza donne: Siracusano, leggi ci sono, vanno rafforzate e applicate con rigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'inizio dell'anno in Italia sono state uccise 104 donne, sono 88 i femminicidi avvenuti in ambito affettivo o familiare, e di questi 52 hanno visto come carnefice il partner o l'ex. Sono numeri inaccettabili, che ci sbattono in faccia un dramma ancora troppo diffuso nel nostro Paese. Poche ore fa il Senato, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, ha approvato all'unanimità l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Occorre indagare il fenomeno e soprattutto occorre portare avanti una battaglia culturale contro la violenza sulle donne. Negli ultimi anni sono state approvate tante leggi, ultima in ordine di tempo il cosiddetto 'Codice rosso'. Queste norme vanno rafforzate con ulteriori fondi e con nuovi strumenti legislativi, e soprattutto vanno applicate con rigore. Le donne vittime di violenza devono essere costantemente aiutate, supportate, incoraggiate a denunciare, rese libere anche dal punto di vista sociale ed economico. E si deve lavorare in questa direzione non solo oggi o l'8 marzo, ma sempre, con continuità e determinazione". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.(Com)