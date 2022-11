Agroalimentare: Metsola, Parlamento europeo sempre accanto ad agricoltori, mai contro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo “sarà sempre dalla parte degli agricoltori, un patrimonio che non dobbiamo disperdere. La transizione ecologica si farà con gli agricoltori, non contro”. Lo ha affermato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in collegamento con il Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione organizzato da Coldiretti e The european house Ambrosetti. Nel suo intervento, il presidente ha ricordato come l’invasione dell’Ucraina abbia generato “un’onda d’urto sul sistema alimentare europeo” fra l’altro “messo ulteriormente alla prova dalla siccità dell’estate. In questo contesto non abbiamo perso tempo ed abbiamo stanziato 370 milioni con il Pac”. L’obiettivo sarà quello di rendere “l’agricoltura più sostenibile e protagonista della transizione ecologica”, ha aggiunto. (Rin)