Imprese: Open Fiber Network Solutions e Regione Liguria insieme per campagna assunzioni su rete fibra ottica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro tappe in quattro capoluoghi liguri per il lavoro. Obiettivo? Trovare figure specializzate per la costruzione della rete in fibra ottica che connetterà il Paese abbattendo il digital divide. I ‘recruiting day’ sono stati organizzati con la collaborazione tra i Centri di Impiego delle province di Genova, Imperia, Savona e La Spezia dalla Regione Liguria e Open Fiber Network Solutions, il consorzio creato da Open Fiber, Amplia Infrastructures e CIEL per accelerare la costruzione dell’infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) attraverso l’assunzione diretta di manodopera. L’affluenza è stata significativa e circa 200 candidati hanno sostenuto colloqui di assunzione. Una delle principali sfide per la realizzazione del PNnrr riguarda, infatti, la carenza di manodopera, un tema che coinvolge i cantieri delle telecomunicazioni e dell’intero comparto delle grandi infrastrutture. L’iniziativa dei recruiting day in collaborazione con le amministrazioni regionali è sostenuta da Open Fiber Network Solutions proprio per dare risposta concreta al problema della forza lavoro, assumendo e formando squadre di tecnici che completeranno la rete in fibra ottica in Liguria. Le figure sono, in particolare, tecnici specializzati nella posa della fibra ottica, giuntisti, collaudatori e operatori addetti ai lavori civili. Attualmente, in Liguria c’è una necessità stimata per le nuove assunzioni pari a circa 50 persone tra manovali, posatori e giuntisti e queste prime attività di recruitment sul territorio ligure hanno riportato oltre il 35 per cento di profili idonei ad una possibile assunzione. (segue) (Rin)