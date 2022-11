Imprese: Open Fiber Network Solutions e Regione Liguria insieme per campagna assunzioni su rete fibra ottica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerando anche i bandi del Piano Italia 1 giga, il fabbisogno stimato da Open Fiber per la realizzazione della rete a banda ultralarga su tutto il territorio nazionale è di circa 3-4 mila risorse aggiuntive. "Per arrivare ai 200 colloqui citati i Centri per l'Impiego della Liguria hanno preso contatto con circa 3 mila potenziali candidati (per lo più percettori di RDC o NASPI). Di questi, circa 600 hanno dato conferma a partecipare agli eventi di reclutamento, e oltre 400 sono venuti a sentire la proposta di Open Fiber dalla viva voce dei responsabili del consorzio nel corso durante la presentazione in presenza organizzata dai Cpi liguri in quattro diverse località – afferma l'assessore regionale al Lavoro e alle Politiche Occupazionali Augusto Sartori - Questi filtraggi concentrici hanno consentito di portare a colloquio solo le persone realmente interessate; tra queste, coloro che sono stati ritenute in possesso dei migliori requisiti, saranno assunte direttamente o previo percorso formativo a carico i Open Fiber. I Cpi liguri sono ancora impegnati a reperire potenziali candidati per completare la preselezione richiesta da Open Fiber: con la stessa metodologia abbiamo operato e stiamo operando in partnership con altre importanti realtà imprenditoriali locali e nazionali per avvicinare sempre di più domanda ed offerta di lavoro”. Iniziative simili a quella ligure sono state avviate anche in altre regioni italiane come Toscana e Lazio, con l’obiettivo di replicarle ed estenderle ad altre aree geografiche. (Rin)