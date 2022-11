Violenza donne: Municipio Roma VIII espone striscione solidarietà ad iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Jin, Jiyan, Azadi! Donna, vita, libertà. Al fianco delle donne iraniane contro ogni forma di violenza". Questa la frase riportata sullo striscione per manifestare solidarietà alle donne iraniane che questa mattina è stato affisso all'ingresso della sede del Municipio Roma VIII in occasione della giornata internazionale per il contrasto alla violenza contro le donne. Per la giornata di oggi, in collaborazione con le associazioni, i centri di aggregazione giovanili, le scuole presenti sul territorio, sono state promosse dal Municipio Roma VIII una serie di iniziative culturali pubbliche e gratuite di sensibilizzazione e azioni simboliche di contrasto alla violenza di genere. (segue) (Com)