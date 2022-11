Regno Unito: Truss non ha intenzione di lasciare il partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Liz Truss, ex prima ministra britannica, ha in programma di candidarsi alle prossime elezioni per proseguire la sua carriera di deputata conservatrice. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Truss avrebbe rifiutato l'approccio adottato da Tony Blair e David Cameron, che hanno lasciato rapidamente il Parlamento dopo aver annunciato le loro dimissioni, cercando invece una carriera più in linea con quella di Theresa May, che continua a intervenire regolarmente alla Camera dei Comuni cinque anni dopo essersi dimessa da prima ministra. La decisione di Truss di continuare come parlamentare apre anche le porte a un suo possibile ritorno in prima fila nel partito di conservatori. (Rel)