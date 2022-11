Imprese: Bei accorda finanziamento da 200 milioni di euro a OVHcloud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea di investimento (Bei) ha accordato un un finanziamento da 200 milioni di euro a OVHcloud, azienda francese specializzata nella gestione di server, per sostenere i suoi investimenti in Europa. Lo ha annunciato la società. "Questa scelta di investire in Ovh rappresenta una conferma del piano d'affari, della strategia di crescita e corrisponde anche alla politica europea di sovranità", ha detto all'emittente televisiva "BfmTv" Nathalie Climence, direttrice dei finanziamenti della Bei. "Dalla crisi del Covid, la sovranità digitale in Europa è diventata molto importante", ha aggiunto Climence. "La Bei ci permette di accrescere a nostra capacità di finanziamento e in particolare su delle infrastrutture europee", ha affermato la dirigente.(Frp)