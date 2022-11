Italia-Corea del Sud: ambasciata a Seul organizza ciclo di incontri su design e sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli incontri su “Design bridging” si promuoveranno dunque nuove soluzioni per un rinnovato approccio all’ambiente umano e naturale, generando una crescente attenzione da parte dei produttori e degli operatori di settore verso un design innovativo, sistemico e sostenibile, con particolare attenzione ai nuovi materiali e alle tecnologie innovative. Aziende, professionisti e istituzioni italiane e coreane avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze e approfondire la loro collaborazione. Dall’Italia e dalla Corea numerose imprese e showroom partecipanti: Guzzini, Foppapedretti, Loccioni, Lamberti, Porro, Green Being, Florim, Duomo & Co, Cappellini (Jean Design Art), Gervasoni Korea, Gessi (Nexus), Cassina, Molteni, Gessi. Il programma del 29 e 30 novembre si terrà presso High Steet Italia a Seoul, con due seminari che intendono stimolare la curiosità dei professionisti e degli esperti del settore, esplorando come la collaborazione tra Italia e Corea può dar vita a nuove soluzioni nel settore dell’ecodesign. Moderatore delle giornate sarà il designer italiano Giorgio Di Tullio, coordinatore di gruppi di ricerca e sviluppo per l’innovazione in materiali sostenibili, energia e tecnologie nonché vincitore di importanti premi e riconoscimenti internazionali, tra cui tre Menzioni d’onore Compassi d’Oro. (segue) (Git)