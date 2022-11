Italia-Corea del Sud: ambasciata a Seul organizza ciclo di incontri su design e sostenibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima giornata, organizzata in collaborazione e presso il prestigioso Global Green Growth Institute (Gggi), presieduto dall’ex segretario generale della Nazioni Unite Ban Ki-moon, intende focalizzarsi sulle buone prassi delle imprese in termini di economia circolare e decarbonizzazione, mettendo in risalto l’esperienza portata avanti dalle aziende italiane, coreane e dal Gggi. Il tema della giornata sarà “Circular economy and private sector decarbonization: experience from Italy, Korea and Gggi”. Così l’ambasciatore d’Italia Federico Failla: “Le numerose iniziative sviluppate sul tema del design nel corso del 2022 hanno voluto promuovere tematiche molto forti e innovative: dal design durevole al design dei materiali fino al collegamento tra arte e design. Gli ultimi incontri si focalizzano sull’importanza della sostenibilità del design, in particolare sulle innumerevoli applicazioni e sviluppi che la ricerca sui materiali può portare. Il nostro obiettivo è, al momento, quello di coinvolgere le aziende interessate in una collaborazione volta a promuovere uno stile di vita sostenibile e a basso impatto ambientale, esplorando le nuove frontiere della sostenibilità”. (Git)