- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, si è congratulato con l’omologo della Malesia, Anwar Ibrahim, per l’assunzione dell’incarico. “Non vedo l’ora di collaborare in modo stretto per rafforzare ulteriormente il partenariato strategico rafforzato India-Malesia”, ha scritto il premier indiano su Twitter.(Inn)