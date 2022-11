Russia: Cremlino smentisce indiscrezioni, Putin non annuncerà "mobilitazione generale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indiscrezioni relativamente all’imminente annuncio del presidente russo Vladimir Putin all'Assemblea federale di una "mobilitazione generale" non sono vere. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Ria Novosti” il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. In precedenza, “Pravda.ru” ha scritto che il messaggio di Putin di fine anno prevedrà la mobilitazione "sia dei soldati di leva, sia degli ufficiali " e che detterà le nuove "regole del gioco" mondiali dalla Federazione Russa e riguarderà il destino di tutti i cittadini russi. Alla domanda se questa informazione fosse vera, Peskov ha risposto negativamente. “No”, ha detto seccamente il portavoce, specificando che ancora non è stata stabilita una data precisa in cui Putin si rivolgerà all'Assemblea federale. (Rum)