Bosnia: commissario allargamento Varhelyi, Sarajevo potrebbe ricevere status candidato il prossimo mese

- La Bosnia Erzegovina potrebbe ricevere lo status di Paese candidato all'adesione all'Unione europea nel prossimo mese. Lo ha annunciato il Commissario europeo all'allargamento Oliver Varhelyi, ripreso dalla radiotelevisione del Paese balcanico. "In seno alla Commissione europea, abbiamo raddoppiato i nostri sforzi per mettere sul tavolo delle proposte sull'allargamento. Quest'anno abbiamo già concesso lo status di Paese candidato a Ucraina, Moldavia e Georgia, e credo che avremo un'altra decisione positiva sulla Bosnia Erzegovina", ha detto Varhelyi, sottolineando che così si dà "nuova vita all'allargamento", che è un "processo impegnativo", così come che i Paesi candidati devono il prima possibile "adempiere ai propri compiti". (Seb)