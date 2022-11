Ucraina: Cleverly a Kiev per ribadire il sostegno del Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Regno Unito, James Cleverly, si è recato ieri a Kiev per incontrare la leadership ucraina e ribadire il sostegno di Londra per tutto il tempo necessario a sconfiggere l'aggressione russa. Nella sua prima visita in Ucraina dalla nomina a ministro degli Esteri, Cleverly ha presentato un pacchetto di sostegno comprendente fondi per la ricostruzione di scuole, ambulanze, vittime di violenze sessuali e vendita di grano ai mercati più poveri del mondo, come il Sudan e lo Yemen. Con Kiev sotto costante bombardamento, la visita del ministro, che segue quella di sabato scorso nella capitale ucraina di Rishi Sunak, è stata effettuata con un elevato livello di sicurezza. La nuova leadership conservatrice è ansiosa di rassicurare il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, del fatto che l'uscita di scena dell'ex premier Boris Johnson non porterà a un calo dei livelli di sostegno morale, militare e finanziario britannico. “Con l'arrivo dell'inverno, la Russia continua a cercare di infrangere la determinazione ucraina attraverso i suoi brutali attacchi a civili, ospedali e infrastrutture energetiche. La Russia fallirà", ha detto Cleverly. "Il nostro sostegno continuerà per tutto il tempo necessario alla ripresa di questo straordinario Paese", ha aggiunto il ministro. (Rel)