Regno Unito: sistema di connessione asilo al collasso, 140 mila persone in attesa

- Il numero di persone in attesa di una risposta alle loro richieste di asilo in Regno Unito ha superato quota 140 mila. È quanto mostrano nuovi dati pubblicati dal Partito laborista, all'opposizione in Regno Unito. Secondo gli esponenti laboristi il sistema decisionale delle procedure di asilo è "collassato". Le domande hanno raggiunto il loro punto più alto mai registrato, aumentando di oltre 20 mila unità solo negli ultimi tre mesi e sono tre volte superiori rispetto allo stesso periodo del 2019. Tra la crescente pressione sulle strutture ricettive adibite a ospitare i migranti e i centri di elaborazione dei dati, vari critici hanno affermato che il ministero dell'Interno ha bisogno di una "revisione urgente" dopo che il numero di richieste in corso di elaborazione è crollato nonostante l'aumento vertiginoso degli attraversamenti della Manica. Le cifre mostrano che la percentuale di domande di asilo accolte è la più alta da 32 anni, pari al 77 per cento, ma la stragrande maggioranza dei migranti che hanno attraversato il Canale della Manica su piccole imbarcazioni non ha preso in considerazione questa eventualità. E questo perché solo il 17 per cento dei migranti arrivati ​​dal 2018 ha visto giungere una decisione sulla propria domanda di asilo. (Rel)