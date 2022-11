Corea del Sud: Yoon minaccia ricorso a poteri esecutivi per bloccare sciopero autotrasportatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha minacciato di ricorrere a un ordine esecutivo per interrompere lo sciopero nazionale degli autotrasportatori proclamato ieri dai sindacati del settore. In un messaggio pubblicato su Facebook nella serata di ieri, Yoon si è rivolto a migliaia di membri del sindacato Cargo Truckers Solidarity Union: "In un momento nel quale le persone e le attività economiche, così come il governo, lavorano assieme per superare la crisi, il sindacato ha intrapreso un blocco indefinito dei trasporti", ha scritto il presidente. "Non tollereremo che il sistema logistico venga preso in ostaggio in una situazione di crisi nazionale. Se continueranno a negare irresponsabilmente il trasporto, il governo non avrà altra scelta se non considerare varie misure, incluso un ordine di ritorno al lavoro", ha scritto Yoon. Il presidente ha fatto riferimento a un provvedimento cui il ministero del Lavoro sudcoreano può fare ricorso in caso di interruzioni su vasta scala della consegna delle merci tramite assenze ingiustificate dal lavoro. La mancata ottemperanza all'ordine può comportare sino a tre anni di reclusione o multe sino a 30 milioni di won (22.500 dollari). (segue) (Git)