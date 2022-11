Corea del Sud: Reporter senza frontiere critica gestione dei media del presidente Yoon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Reporter senza frontiere (Rsf) ha criticato il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, dopo la sua recente polemica con i media del Paese. La Ong ha chiesto al capo dello Stato di rivedere la decisione di escludere i giornalisti dell'emittente televisiva pubblica "Mbc" dai voli presidenziali, e di ripristinare le quotidiane conferenze stampa informali sospese dal presidente all'inizio di questa settimana. "Anche il più alto rappresentante eletto non dovrebbe poter decidere quale media possa fornire notizie che lo riguardano, o quali domande sia opportuno porre", ha dichiarato in merito alla questione Cedric Alviani, direttore di Rsf per l'Asia orientale, in una e-mail inviata al quotidiano "Korea Herald". "I giornalisti hanno un ruolo essenziale nelle democrazie, e devono formulare spesso domande difficili nell'interesse pubblico", ha aggiunto Alviani. (segue) (Git)