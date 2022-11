Imprese: tensioni nello stabilimento Foxconn di Zhengzhou faranno crollare la produzione di iPhone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia dei nuovi operai assunti dal colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn hanno distrutto ieri telecamere di sorveglianza e ingaggiato violenti scontri con il personale di sicurezza in Cina lo scorso mercoledì 23 novembre, esprimendo frustrazione per le draconiane restrizioni anti-pandemiche adottate nello stabilimento e denunciando ritardi nei pagamenti dei bonus salariali promessi dai dirigenti. In molti hanno affermato di essere stati costretti a condividere i dormitori con colleghi risultati positivi al coronavirus, lamentando la stessa mancanza di garanzie alla sicurezza che il mese scorso aveva spinto numerosi operai ad abbattere le barriere di contenimento issate attorno alla fabbrica e a darsi alla fuga, organizzata a piedi nel mezzo della generale paralisi dei mezzi pubblici provocata dalle restrizioni anti-Covid. Prima dell'episodio, che ha riacceso l'attenzione pubblica sul più grande produttore di iPhone al mondo, Foxconn era già tristemente nota per le basse retribuzioni, i turni di lavoro massacranti e l'alto tasso di suicidi avvenuti nei suoi maxi-stabilimenti, che la dirigenza ha tentato di contrastare circondando gli edifici con enormi reti. Queste furono installate per la prima volta nel 2010, anno in cui 14 persone di età compresa tra i 19 e i 28 anni saltarono dalle finestre di dormitori gremiti di operai. Le morti sono continuate anche negli anni successivi, sulla scorta di salari insufficienti a sostenere il costo della vita a Zhengzhou e dell'altissimo stress vissuto dai dipendenti durante il picco degli ordini. (segue) (Cip)