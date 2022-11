Credito: nuove accuse contro Deutsche Bank negli Usa per il caso Epstein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove accuse negli Usa contro Deutsche Bank per il suo coinvolgimento nel caso di Jeffrey Epstein, il miliardario statunitense trovato morto suicida nel 2019 in un carcere di New York, dove era detenuto in attesa di giudizio per traffico sessuale di minori. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, un gruppo di donne ha accusato il principale istituto di credito tedesco e la banca statunitense JPMorgan Chase di aver tratto “profitti finanziari” da Epstein. Due cause distinte sono state intentate presso un tribunale distrettuale di New York. Deutsche Bank ha comunicato: “Riteniamo che questa accusa sia infondata e presenteremo le nostre argomentazioni in tribunale”. JPMorgan ha rifiutato ogni commento. Le querelanti, i cui nominativi sono rimasti anonimi, accusano le due banche di aver fornito l'appoggio finanziario necessario per i traffici di Epstein. Tale “sostegno e complicità” ha dato al miliardario statunitense “una parvenza di legittimità e un trattamento speciale”. Attraverso le loro azioni, Deutsche Bank e JP Morgan avrebbero assicurato il “continuo abuso sessuale” di minori da parte di Epstein, cliente dell'istituto di credito tedesco da agosto 2013 a dicembre 2018. “È stato un grave errore accettarlo come cliente, non sarebbe mai dovuto succedere”, affermò l'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, in una lettera ai dipendenti nel 2020. (Geb)