Usa: Biden elogia militari nel Giorno del ringraziamento, "siete il meglio dell'America"

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill hanno intrattenuto conversazioni con membri delle forze armate statunitensi nel pomeriggio di ieri, in occasione del Giorno del ringraziamento. "Avete rinunciato al vostro posto alla tavola del Giorno del ringraziamento per difenderci. Vi dobbiamo un debito di gratitudine", ha poi scritto Biden sul suo profilo Twitter. "Siete il meglio dell'America". In mattinata, Biden aveva inviato un messaggio alla tradizionale parata per il Giorno del ringraziamento organizzata da Macy's a New York, ringraziando "i vigili del fuoco, i funzionari di polizia e i primi soccorritori. Non si fermano mai". Biden e la moglie Jill hanno trascorso la giornata con la famiglia a Nantucket, nel Massachusetts. (Was)