Giappone: scandalo sponsorizzazioni Olimpiadi, perquisita sede società pubblicitaria Dentsu (2)

- Takahashi, arrestato ad agosto perché sospettato di aver ricevuto tangenti dal produttore di abbigliamento sportivo Aoki Holdings Inc., avrebbe ricevuto richieste di trattamenti di favore anche da un’altra società, Kadokawa Corp. Secondo fonti a conoscenza delle indagini ascoltate dall’agenzia, gli inquirenti stanno indagando su una somma di 70 milioni di yen (circa 500 mila dollari) versata dal conglomerato mediatico Kadokawa come commissione a una società di consulenza guidata da un conoscente di Takahashi. Il conoscente potrebbe essersi rivolto a Takahashi per sostenere la richiesta di Kadokawa di essere inserita tra gli sponsor. Insieme a Takahashi sono state arrestate nei mesi scorsi altre tre persone: il fondatore ed ex presidente di Aoki Holdings, Hironori Aoki, l’ex vice presidente esecutivo Takahisa Aoki e l’attuale direttore esecutivo Katsuhisa Ueda. (segue) (Git)