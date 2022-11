Giappone: scandalo sponsorizzazioni Olimpiadi, perquisita sede società pubblicitaria Dentsu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aoki Holdings, azienda leader nella produzione di abiti da lavoro, è sospettata di aver pagato 500 milioni di yen (3,7 milioni di dollari) per il suo accordo di sponsorizzazione, meno della metà di quanto speso da altre società per accordi simili. Takashi, 78 anni, ha operato come agente esclusivo per le sponsorizzazioni olimpiche, mentre Dentsu, la più grande agenzia pubblicitaria giapponese, di cui è stato amministratore delegato, ha agito come una commissione di selezione di potenziali sponsorizzazioni. (Git)