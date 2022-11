Usa: accusatrici di Jeffrey Epsetein fanno causa a Deutsche Bank e JpMorgan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donne che hanno accusato il defunto imprenditore finanziario Jeffrey Epstein di abuso sessuale hanno intentato causa a Deutsche Bank e JpMorgan Chase & Co., sostenendo che i due colossi bancari abbiano agevolato le operazioni di traffico sessuale del magnate - morto suicida in carcere nel 2019 in circostanze sospette - e di aver ignorato i segnali delle sue attività criminali. Le denunce a carico delle due banche sono state presentate ieri a New York. Secondo il "Wall Street Journal", le vittime di Epstein puntano a fondere i due processi e dar vita a una class-action contro le due banche, ottenendo risarcimenti finanziari di importo ancora ignoto. (Was)