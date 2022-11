Malesia: nuovo premier Anwar annuncia verifica maggioranza il 19 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anwar Ibrahim, leader della coalizione progressista Patto della speranza (Pakatan Harapan, Ph) e da ieri nuovo primo ministro della Malesia, ha promesso nel suo primo discorso da capo del governo di assicurare al Paese una leadership trasparente e stabile, combattere la corruzione e valorizzare la natura multirazziale del Paese. "Non esisterà problema di instabilità nella mia amministrazione", ha detto Anwar. "Ho chiesto al mio governo di porre una questione di fiducia come primo punto in agenda il 19 dicembre", ha detto il premier nel corso di una conferenza stampa a Kuala Lumpur, affiancato dalla moglie Wan Azizah Wan Ismail. Il premier, infatti, deve ancora dimostrare di disporre del sostegno di almeno 112 parlamentari alla Camera bassa, necessari a formare un governo a maggioranza semplice. (segue) (Fim)