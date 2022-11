Usa: passeggero nave da crociera cade in mare, tratto in salvo quasi un giorno più tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo, caduto in mare durante un soggiorno a bordo di una nave da crociera, è stato soccorso quasi un giorno più tardi dalla Guardia costiera degli Stati Uniti nel Golfo del Messico. Lo riferisce l'emittente Cnn: l'uomo si trovava a bordo della nave da crociera Carnival Valor assieme alla sorella, quando nella notte di mercoledì di lui si sono perse le tracce. La donna ha denunciato la scomparsa soltanto il mattino successivo: l'equipaggio della nave, dopo aver verificato l'assenza dell'uomo, ha allertato le autorità, fornendo i dati di navigazione della nave per agevolare le ricerche. L'incidente si è concluso con un fortunato ritrovamento: la Guardia costiera Usa ha infatti individuato l'uomo in mare nel tardo pomeriggio di ieri, diverse ore dopo la scomparsa, e lo ha tratto in salvo, esausto ma incolume. (Was)