Argentina: deposte nella Plaza de Mayo le ceneri di Hebe de Bonafini (4)

- Le "madri" si riunirono una prima volta il 30 aprile del 1977, in piena dittatura, nella capitolina Piazza di Maggio. Non lontane dall'omonima Piramide e nello spazio antistante la presidenziale Casa Rosada, quattordici donne preoccupate delle sorti dei loro figli decisero di unirsi per rendersi visibili e ottenere un confronto con il presidente de facto, Jorge Rafael Videla. Non potendo rimanere sedute, visto lo stato di emergenza applicato dalla Polizia, le madri iniziarono a camminare lentamente attorno alla piramide, tenendosi per mano in gruppi di due per evitare "l'assembramento". Il venerdì successivo l'iniziativa venne ripetuta e, grazie soprattutto al passaparola dato che la loro esistenza era stata nascosta dei media ufficiali, si aggiunsero altre donne, tra cui la stessa De Bonafini. In breve, decisero di rendere la riunione un appuntamento settimanale - il giovedì dalle 15:30 alle 16, per intercettare il maggior numero di persone -, e di indossare un fazzoletto bianco in testa per rendersi identificabili. (segue) (Abu)