Farnesina: vice ministro Affari esteri Cirielli interviene all'assemblea generale annuale

- Il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli è intervenuto all'assemblea generale annuale, evento di chiusura della presidenza italiana della Strategia dell'Unione Europea per la Regione Alpina 2022 (avviata a gennaio di quest'anno), alla presenza dei presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher. Lo riferisce un comunicato della Farnesina. Nel portare il saluto del vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, e nel ringraziare i presidenti Fugatti e Kompatscher per l'impegno profuso in occasione della presidenza, il vice ministro Cirielli ha sottolineato come la "presidenza italiana abbia esercitato il suo ruolo con la volontà di dare un contributo tangibile alla cooperazione nella regione alpina, obiettivo cui il ministero degli Affari esteri ha concorso sostenendo e coordinandosi con tutte le amministrazioni centrali – in particolare con il dipartimento per le Politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri – e tutte le Regioni e gli enti locali italiani partecipanti alla strategia". (segue) (Com)