Violenza donne: Tajani, governo ricorda tutte coloro che hanno perso la vita per mano di un uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano ricorda tutte le donne che hanno perso la vita per mano di un uomo. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Anche domani, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, rinnoviamo il nostro impegno affinché quei criminali che si permettono di toccare una donna vengano consegnati alla giustizia e paghino seriamente per i loro gesti. Solo così non dovremmo più leggere i nomi delle vittime di violenza di genere scritti sul muro di Palazzo Chigi". (Res)