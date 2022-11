Legge bilancio: Giorgetti, graduale riduzione deficit, 5,6 per cento nel 2022 e 4,5 nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Documento programmatico di bilancio il governo prefigura una graduale riduzione dell’indebitamento netto (deficit) della Pubblica amministrazione, dal 5,6 per cento del Pil stimato per quest’anno, al 4,5 per cento nel 2023. Lo scrive il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nell'introduzione al testo della manovra economica consegnato al Parlamento e alla Commissione Ue. La progressiva riduzione vedrà, inoltre, il deficit attestarsi “al 3,7 per cento nel 2024 e quindi al 3,0 per cento del Pil nel 2025. In presenza di pagamenti per interessi che si prevede oscillino intorno al 4 per cento del Pil, la riduzione del deficit sarà conseguita grazie a un miglioramento del saldo primario (al netto degli interessi) tale a ricondurlo a valori positivi dal 2024 in poi”, ha scritto il ministro. (Rin)