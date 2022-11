Messico-Ecuador: presidente Lopez Obrador riceve omologo Lasso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo principale della missione è avanzare con le negoziazioni verso la firma di un Trattato di libero commercio, passo necessario perché l'Ecuador possa completare la richiesta di aderire all'Alleanza del Pacifico, il blocco cui al momento appartengono anche Colombia, Perù e Cile. La visita di Lasso si tiene nei giorni in cui si sarebbe dovuto celebrare il vertice dei capi di Stato dell'Alleanza del Pacifico. Un appuntamento che la presidenza messicana ha rinviato a data da destinarsi, vista l'impossibilità a partecipare del presidente del Perù, Pedro Castillo. Il parlamento peruviano non aveva infatti concesso il via libera alla trasferta, ritenendola un rischio per il normale svolgimento delle cause aperte sul conto di Castillo. Una posizione cui Lopez Obrador non ha risparmiato critiche. (segue) (Brb)