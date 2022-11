Ue: Schnabel (Bce), margine limitato per rallentare ritmo aumenti tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È limitato il margine di manovra della Banca centrale europea (Bce) per rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse che sta attuando al fine di contrastare il rialzo dell'inflazione nell'Eurozona. È quanto affermato da Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Bce. In questo modo, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'economista tedesca ha respinto le richieste di quanti sostengono la necessità di smorzare la svolta restrittiva dell'Eurotower. In particolare, Schnabel ha dichiarato: “Finora, i dati suggeriscono che anche se ci avviciniamo alle stime per il tasso neutrale, la possibilità di un rallentamento nell'aggiustamento dei tassi rimane limitata”. Secondo il membro del Comitato esecutivo della Bce, le stime del tasso di interesse neutro sono soggette a livelli di incertezza eccezionalmente elevati. Pertanto, questi dati non possono essere utilizzati come parametri quando si tratta del ritmo appropriato del rialzo dei tassi. “Invece, la politica monetaria deve rimanere guidata dai dati”, ha sottolineato Schnabel, secondo cui l'Eurotower dovrà probabilmente alzare ulteriormente i tassi di interesse. L'economista tedesca ha, infine, dichiarato: “Dobbiamo prevenire una spirale salari-prezzi, non possiamo aspettare che si manifesti e poi reagire”. (Geb)