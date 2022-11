Usa: Biden tenterà di bandire i fucili semiautomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di voler provare a introdurre un disegno di legge per bandire le armi semiautomatiche a canna lunga di derivazione militare - i cosiddetti "fucili d'assalto" - nella seconda parte del suo mandato, nonostante un Congresso diviso, coi Repubblicani in controllo della Camera dei rappresentanti. Il presidente, che ha concesso brevi dichiarazioni ai media ieri, in occasione del Giorno del ringraziamento, ha ammesso però che la tragica sparatoria verificatasi in un locale notturno Lgbtq in Colorado, lo scorso fine settimana, si sarebbe potuta evitare con le norme già in vigore, che non sono state applicate. L'autore della sparatoria, di cui non è ancora chiaro il movente, era infatti censurato, e in Colorado sono già in vigore leggi cosiddette "red flag" ("bandiera rossa") che avrebbero dovuto impedirgli l'acquisto di armi da fuoco. Biden ha definito "ridicolo" che tali norme non siano state attuate in maniera rigorosa dalle autorità statali, ma si è comunque scagliato contro le armi di derivazione militare: "L'idea (...) che si possa ancora consentire l'acquisto di armi semiautomatiche è malata. Semplicemente malata. Non hanno alcuna funzione che le riscatti sul piano sociale (...) eccetto il profitto dei costruttori di armi", ha sostenuto il presidente, aggiungendo di voler "provare a eliminare le armi automatiche" presentando un disegno di legge al Congresso. (Was)