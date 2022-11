Violenza donne: Valditara, educare ragazzi a cultura del rispetto a partire dalla scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi e domani la facciata del ministero dell'Istruzione e del merito sarà dipinta di rosso. Domani è infatti la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Perché abbiamo deciso di dipingere di rosso questa facciata? Perché rappresenta il sangue, rappresenta la violenza, rappresenta le umiliazioni che tante donne hanno subito e continuano a subire”. È quanto ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara nel videomessaggio pubblicato sul sito e sui canali social del Ministero, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che viene celebrata domani, 25 novembre. “Noi dobbiamo essere consapevoli – ha proseguito – che occorre difendere la dignità della persona umana, di ogni persona umana. E dobbiamo iniziare dalle scuole. Dobbiamo educare i ragazzi alla cultura del rispetto. Perché questa violenza, questa violenza contro le donne non è soltanto quella che va sui giornali, che ci indigna quotidianamente, non è quella che si manifesta nemmeno nelle aule dei tribunali, ma è anche quella violenza subdola, quella violenza silenziosa che in tante case, in tanti luoghi di lavoro si continua a perpetrare”. “E allora – ha sottolineato il ministro – dobbiamo dare un segnale forte ai nostri giovani, dobbiamo educarli all'amicizia, al volersi bene, a rispettarsi, alla cultura del rispetto perché non ci sia discriminazione. Non ci sia discriminazione di genere e soprattutto si bandisca la cultura della violenza. Perché ogni atto che discrimina una donna manifesta violenza e prepotenza”. “Ripartiamo dalle scuole per costruire una vera, grande civiltà della solidarietà, del rispetto e dell'amicizia", ha concluso. (Rin)