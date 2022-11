Brasile: ricorso contro le presidenziali, partiti coalizione Bolsonaro prendono le distanze (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni successivi alla chiusura delle urne, i sostenitori del presidente Bolsonaro avevano animato numerose proteste, con blocchi alla circolazione nelle grandi arterie stradali e con presidi - tutt'ora vigenti - dinanzi alle caserme per chiedere ai militari di prendere il controllo della situazione. Manifestazioni ricondotte alle denunce di presunte frodi perpetrabili proprio attraverso le urne elettroniche, fatte dallo stesso presidente nei mesi precedenti il voto. Le proteste sono andate avanti nonostante Bolsonaro, a lungo assente dalla scena pubblica dopo il voto, avesse tentato di dissuaderle: "Le manifestazioni pacifiche saranno sempre ben accette, ma i nostri metodi non possono essere quelli della sinistra, che da sempre danneggiano la popolazione, come l'invasione delle proprietà, la distruzione del patrimonio e la limitazione del diritto di andare e venire", ha dichiarato nel primo, breve discorso, tenuto dopo il voto. (segue) (Brb)