Argentina: deposte nella Plaza de Mayo le ceneri di Hebe de Bonafini

- Le ceneri della presidente delle "Madri di Piazza di Maggio", Hebe Maria Pastor de Bonafini, sono state deposte oggi nella storica piazza di Buenos Aires che dà il nome all'associazione che dal 1977 si batte per la memoria, la verità e la giustizia nei confronti dei crimini commessi durante l'ultima dittatura militare. La cerimonia, come da volontà espressa dalla stessa Hebe prima della morte, si è svolta nel corso della 2328ma "marcia" delle Madri che da 45 anni sfilano ogni giovedì attorno alla piramide che svetta al centro della piazza antistante il palazzo di governo, la Casa Rosada. In presenza di migliaia di persone e di rappresentanti di organizzazioni sociali, sindacali e dei diritti umani, le ceneri sono state sotterrate nell'aiuola che circonda la piramide. I resti di Bonafini riposano in questo modo insieme a quelli della fondatrice delle "Madri", Azucena Villaflor, sequestrata nel 1977 e gettata in mare con uno dei famigerati "voli della morte". (segue) (Abu)