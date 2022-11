Argentina: deposte nella Plaza de Mayo le ceneri di Hebe de Bonafini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hebe de Bonafini è deceduta il 20 novembre nell'Ospedale italiano di La Plata, dove era ricoverata da alcuni giorni. La stessa attivista, spesso sulla ribalta per il vigore delle sue polemiche, era madre di due "desaparecidos", Jorge Omar e Raul Alfredo, sequestrati nel 1977. "Prima che mio figlio venisse rapito, ero solo una casalinga, non sapevo molte cose. La questione economica, la situazione politica del mio paese mi erano totalmente estranee, indifferenti. Ma da quando mio figlio è scomparso, l'amore che provavo per lui, il desiderio di cercarlo e l'incontro con altre madri che sentivano la mia stessa tristezza mi hanno messo in un mondo nuovo, mi hanno fatto conoscere e valorizzare tante cose che non conoscevo e che prima non mi interessava sapere", aveva dichiarato Hebe in un'intervista. Come presidente delle "Madri" Bonafini ha quindi esteso il raggio d'azione dell'associazione anche all'ambito politico arrivando a dare un aperto sostegno politico ai governi di Nestor e Cristina Kirchner (2003-2015). (segue) (Abu)