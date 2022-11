Usa: Musk, Twitter inizierà a riattivare account sospesi dalla prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha annunciato che Twitter inizierà a ripristinare gli account precedentemente sospesi a partire dalla prossima settimana. In un messaggio pubblicato sul suo profilo, il nuovo amministratore delegato della piattaforma ha scritto che “le persone hanno espresso la propria opinione: il ripristino dei profili inizierà la prossima settimana. Vox Populi, Vox Dei”. Il fondatore di Tesla, che ha da poco acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari, ha lanciato un sondaggio nella giornata di ieri, chiedendo agli utenti la propria opinione in merito alla possibilità di riattivare gli account precedentemente sospesi dalla piattaforma, come fatto pochi giorni fa per il profilo di Donald Trump. Il 72,4 per cento dei partecipanti ha votato a favore. (Was)