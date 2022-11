Migranti: Soumahoro, mi sono autosospeso per rispetto e tutela mia storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi sono autosospeso” dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra “perché credo nei valori dell’integrità e della dignità umana, ma soprattutto per il rispetto e la tutela della storia che mi porta qui, che non è solo la mia ma quella di tante migliaia di persone”. Lo ha dichiarato Aboubakar Soumahoro, ospite di “Piazza pulita”, su La7. “Questi sono i motivi per cui ho preso questa decisione”, ha aggiunto. (Rin)