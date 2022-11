Venezuela: Macron, ripresa negoziati tra governo e opposizione “eccellente notizia” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del governo sarà guidata dal presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, mentre quella dell’opposizione da Gerardo Blyde, l’inviato del leader di opposizione Juan Guaidò a Washington. I due si sono incontrati l'11 novembre a Parigi, in un incontro a porte chiuse propiziato dal presidente francese, Emmanuel Macron. Una riunione tenuta alla presenza tra gli altri dei presidenti di Argentina e Colombia, Alberto Fernandez e Gustavo Petro, che ha gettato le basi per l'incontro del fine settimana. A Città del Messico ci sarà anche il diplomatico Dag Nylander, direttore del Centro norvegese per la risoluzione dei conflitti. (Frp)