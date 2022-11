Legge bilancio: Giorgetti, risorse aggiuntive pari a 1,1 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In base al nuovo obiettivo di indebitamento netto, la manovra di bilancio per il 2023 può contare su risorse di bilancio aggiuntive pari all'1,1 per cento del Pil in confronto al quadro tendenziale a legislazione vigente. Lo scrive il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nell'introduzione al testo della manovra economica consegnato al Parlamento e alla Commissione Ue. "Tali risorse saranno interamente dedicate a contrastare il caro energia e l'aumento dei prezzi. Gli interventi che il governo ha adottato e che saranno contenuti nella prossima manovra si connotano per un approccio mirato e temporaneo (targeted and temporary) in coerenza con le raccomandazioni che la Commissione europea, nel dare il via al semestre europeo 2023, ha rivolto all'area dell'euro", ha scritto Giorgetti.