Brasile: ricorso contro le presidenziali, partiti coalizione Bolsonaro prendono le distanze (6)

- Tutti i rapporti tecnici presentati dimostrano che tutte le urne elettroniche impiegate nel processo elettorale "possono essere identificate singolarmente in modo chiaro e preciso", prosegue il magistrato negando il parere del Pl secondo cui le macchine più antiche avrebbero tutte lo stesso numero di serie, circostanza che renderebbe vani i controlli incrociati. "Gli argomenti del ricorrente sono, pertanto assolutamente falsi", ha aggiunto de Moraes avvertendo anche della possibilità che usando fondi pubblici per presentare una denuncia che potrebbe costituire attentato contro la democrazia, il Partito liberale possa aver commesso un ulteriore reato amministrativo. Ragione per cui l'intero fascicolo, oltre che alla Corte suprema, viene inviato alla magistratura contabile. (segue) (Brb)