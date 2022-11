Argentina: deposte nella Plaza de Mayo le ceneri di Hebe de Bonafini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le prime a commentare la scomparsa di Bonafini è stata proprio la vice presidente Cristina Kirchner, unita a Hebe anche da un legame di amicizia personale. "Carissima Hebe, Madre di Piazza di Maggio, simbolo mondiale della lotta per i diritti umani, orgoglio dell'Argentina. Dio ti ha chiamato a sé nel Giorno della sovranità... non deve essere per caso. Semplicemente grazie e a sempre", ha scritto Cristina Kirchner in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Ai messaggi di cordoglio si sono poi uniti anche il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, così come i presidenti del Venezuela, Nicolas Maduro; del Cile, Gabriel Boric; e il presidente eletto del Brasile, Inacio Lula da Silva. "La Patria grande rende onore a una valorosa donna, una lottatrice e profonda rivoluzionaria", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Hebe ha contribuito a creare uno dei movimenti democratici più importanti dell'America Latina", ha scritto Lula. (segue) (Abu)