Venezuela: Borrell accoglie con favore ripresa dialogo tra governo e opposizione (2)

- La ripresa dei colloqui è stata ufficializzata dall'ambasciata della Norvegia in Messico, dopo che per alcuni giorni, si erano succedute indiscrezioni sulla data. "Annunciamo che il governo della Repubblica bolivariana del Venezuela e la Piattaforma Unitaria del Venezuela hanno deciso di riprendere il processo di dialogo e negoziato in Messico il 26 novembre, facilitato dalla Norvegia. Nell'occasione, le parti sottoscriveranno un accordo parziale sui temi sociali in Venezuela", scrive l'ambasciata in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Beb)