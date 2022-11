Venezuela: Borrell accoglie con favore ripresa dialogo tra governo e opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo che si apre nel fine settimana, ultimo di una serie di tentativi già sperimentati nel corso degli anni, era stato interrotto una prima volta dal governo Maduro, in protesta per l’arresto internazionale del faccendiere colombo-venezuelano, Alex Saab, sotto processo negli Usa come prestanome per presunti traffici illeciti di Caracas. L’obiettivo principale del nuovo round di negoziati nella capitale messicana dovrebbe essere quello di preparare il terreno per le elezioni presidenziali in programma nel 2024. Giunge infatti a scadenza il mandato di Nicolas Maduro, la cui elezione – nel 2018 – è stata denunciata come viziata da irregolarità, soprattutto per le restrizioni alla possibilità di accesso alle opposizioni. (segue) (Beb)