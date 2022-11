Iran: Germania avvia iniziativa dell'Onu per protezione diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha avviato un'iniziativa dell'Onu per la protezione dei diritti umani in Iran, dove continua la repressione delle proteste. Su proposta del governo federale e dell'Islanda, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhrc) ha condannato in una risoluzione Su iniziativa di Germania e Islanda, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha condannato in una risoluzione le violenze perpetrate dalle autorità della Repubblica islamica sui manifestanti pacifici. In una riunione straordinaria dell'Unhrc, la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente per documentare le violazioni dei diritti umani in Iran in modo che i responsabili del “regime” di Teheran possano “a un certo punto” essere portati innanzi alla giustizia. L'esponente dei Verdi ha quindi rivolto un appello all'Unhrc affinché approvasse una risoluzione per la condanna della violenze contro i civili in Iran. A favore hanno votato 25 Stati membri, contro sei e 16 si sono astenuti. Baerbock ha affermato che ora è necessario il coraggio di tutti i Paesi per denunciare e condannare chiaramente le violazioni dei diritti umani da parte del governo iraniano. Cuba e Zimbabwe hanno affermato di ritenere controproducente l'iniziativa di condanna della Repubblica islamica, sostenuta anche da Cina e Russia hanno sostenuto Teheran. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, l'inviata iraniana all'Unhrc, Kadijeh Karim, ha dichiarato che “l'Europa e l'America non hanno la credibilità morale per giudicare i diritti umani” nel suo Paese. (Geb)