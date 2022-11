Brasile: ricorso contro le presidenziali, partiti coalizione Bolsonaro prendono le distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti che compongono la coalizione Per il bene del Brasile, sostenitori insieme al Partito liberale (Pl) della candidatura del presidente uscente Jair Bolsonaro, hanno preso le distanze dal ricorso presentato per annullare l'esito del ballottaggio presidenziale dello scorso 30 ottobre. I partiti Progressista (Pp) e Repubblicano (Republicanos) rinnegano di aver partecipato alla preparazione del ricorso e di condividerne i contenuti. Per questo motivo chiedono al Tribunale superiore elettorale (Tse) di essere esclusi dal pagamento della multa da quasi 4,2 milioni di euro comminata dal giudice Alexandre de Moraes. Per il magistrato infatti, il ricorso, basato sulla presunta irregolarità di parte delle urne elettroniche è un'iniziativa condotta "in mala fede" perché non supportata da nessuna prove o indizio di frode. Il tribunale, che ha bloccato i fondi dei tre partiti fino a quando non verrà pagata la multa, ha inoltre trasmesso il fascicolo alla Corte Suprema, al lavoro sul caso delle presunte "milizie digitali", gruppi dediti ad attaccare le istituzioni democratiche. (segue) (Brb)