Venezuela: Borrell accoglie con favore ripresa dialogo tra governo e opposizione

- L’Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, “accoglie con favore” il riavvio del dialogo in Messico tra il governo venezuelano e l’opposizione. “Accolgo con favore l'annuncio della ripresa del dialogo in Messico tra il governo venezuelano e l'opposizione, chiave per una soluzione pacifica della crisi. Milioni di venezuelani attendono un accordo che risponda alle loro aspirazioni democratiche e socio-economiche”, ha scritto Borrell in un tweet. (segue) (Beb)