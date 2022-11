Venezuela: Macron, ripresa negoziati tra governo e opposizione “eccellente notizia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito una “eccellente notizia” la ripresa dei negoziati tra governo del Venezuela e opposizione. “Stanno per riprendere i negoziati tra l'opposizione e le autorità venezuelane. Questa è un'ottima notizia per la quale abbiamo lavorato durante il Forum sulla Pace di Parigi. Continueremo a sostenere questo processo per ottenere risultati concreti a favore del popolo venezuelano!”, ha scritto Macron in un tweet. (segue) (Frp)